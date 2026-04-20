Haberler

Kongo Başbakanı Makosso istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso, cumhurbaşkanına kabinesiyle birlikte istifasını sundu. İstifa, 15 Mart'taki cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yeni hükümetin kurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Makosso'nun, 15 Mart'taki cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlanmasının ardından yeni hükümetin kurulmasının önünü açmak için kabinesiyle istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına kadar görevden ayrılan bakanların mevcut işlerin yürütülmesini sağlayacakları kaydedildi.

Makosso'nun Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'ya "görevini yerine getirirken gördüğü güven için" teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, cumhurbaşkanının emrinde olmayı sürdüreceği vurgulandı.

82 yaşındaki Nguesso, 15 Mart'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 94,90'ını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

Nguesso, 16 Nisan'da yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

