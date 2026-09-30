Kömür silosuna düşen madenci Ufuk Demir toprağa verildi, eşi 2 aylık hamile

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ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında, temizlediği kömür silosuna düşüp hayatını kaybeden Ufuk Demir (27), son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in eşinin, 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, 28 Eylül'de TTK Kozlu Müessesesi'nde meydana geldi. Madenci Ufuk Demir, yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemeye başladı. Demir, bu sırada ayağının takılması sonucu siloya düştü. Üzerine kömür gelen Demir, çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Demir'in bugün öğle vakti Kozlu Aziziye Camisi'ndeki cenazesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Demir'in yakınları katıldı. Madencinin eşi Ezgi Demir, eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Demir'in eşinin 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ufuk Demir, kılınan cenaze namazının ardından Askeri Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı