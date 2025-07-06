Komorlu Öğrenciler Bağımsızlıklarını İstanbul'da Kutladı

Türkiye'deki Komorlu Öğrenciler ve Stajyerler Birliği (AEESCOT), Komorlar Birliği'nin bağımsızlığının 50. yıl dönümünü İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'deki çok sayıda Komorlarlı öğrenci ve akademisyen katıldı.

Her yıl 6 Temmuz'da düzenlenen etkinlik kapsamında, "50 Yıllık Bağımsızlık: Komor Adaları'nın Siyasi Sisteminin Analizi" ve "Afrika'nın Kalkınmasında Gençlerin Rolü: Birlik, Kararlılık ve Sorumluluk" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Panellerde, Komorlar Birliği'nin tarihine ve kültürel mirasının korunmasına ilişkin birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

Türkiye'de aldıkları eğitimin ülkelerinin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan gençler, amaçlarının yalnızca kariyer yapmak değil, aynı zamanda ülkelerine ve ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu dile getirdi.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Dernek Başkanı Ali Mbae Ali, Komorlar Birliği'nin 6 Temmuz 1975'te Fransa'dan bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlattı.

Birlik olarak her yıl Türkiye'deki Komorlarlı öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirerek bağımsızlık gününü kutlamaya çalıştıklarını ifade eden Ali, bu tür etkinliklerle öğrenciler arasında birlik ve dayanışmayı pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ali, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin pek çok şehrinde Komorlu öğrencilerin bulunduğunu kaydederek, Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Buradaki Komorluların esas amacının eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmek olduğunu dile getiren Ali, "Hepimizin amacı, ülkemizin ekonomik ve siyasi kalkınmasına katkı sağlamaktır." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 250 Komorlu öğrencinin eğitim aldığını belirten Ali, burada eğitim almanın ve kariyer yapmanın önemli bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

"Ezan sesiyle uyanıyoruz, bayramlarımız ve ibadetlerimiz aynı." diyen Ali, Müslüman bir ülke olan Türkiye'de yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ali, katkılarından dolayı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), TÜGVA, Türkiye Maarif Vakfı ve İlim Yayma Vakfına teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında geleneksel gösteriler, sergiler, sembolik düğün töreni, tiyatro ve müzik performansları ile Komorlar mutfağından örnekler sunuldu.