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Komedyen Deniz Göktaş, Yurt Dışından Dönüşünde İstanbul Havilamanı'nda Gözaltına Alındı

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Stand-up gösterisindeki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gösterisinden kesitlerin yer aldığı paylaşımlara erişim engeli getirilmişti.

(İSTANBUL) Bir stand-up gösterisi sırasında çekilmiş videodan kesitlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Gösterilerinden bazı kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına erişim engeli getirilen komedyen Deniz Göktaş hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Yurt dışında bulunan Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'ndan yurda dönüşünde pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen Göktaş'ın soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

ÖNCE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Göktaş'ın 1 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği kapalı gişe stand-up gösterisi, 24 Haziran'da YouTube'da yayına girmiş, ilk gün 1 milyon izlemeye ulaşmış, sayı kısa sürede milyonlara çıkmıştı. "Ölü Deniz" adlı gösteri siyasi hiciv örneği olarak ilgi, beğeni toplamış, eleştirilere yol açmış, gösteriden kesitler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaynak: ANKA
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