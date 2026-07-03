Komedyen Deniz Göktaş, Tutuklama Talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne Sevk Edildi
Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
(İSTANBUL) - Komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" iddialarıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün yurt dışından döndükten havalimanında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık ifadesi tamamlandı."
Göktaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" iddialarıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.