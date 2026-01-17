Haberler

Komandolardan rehine kurtarma tatbikatı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların gerçekleştirdiği rehine kurtarma tatbikatını paylaştı. Tatbikat görüntüleriyle birlikte, 'Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız' mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikat görüntüleri ile beraber, "Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız. Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz" mesajı verildi.

