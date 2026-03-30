Gelibolu'da sağlık personeline "kolorektal kanser" eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'Mart Ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde sağlık personeline yönelik erken teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında eğitim verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Mart Ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi tarafından gerçekleştirilen programda, erken teşhisin hayati önemi vurgulandı.

Eğitimde katılımcılara; kolorektal kanser tarama yöntemleri, risk faktörleri, korunma yolları ve güncel tedavi yaklaşımları hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Görsel sunumlar ve eğitim videolarıyla desteklenen programda, bilgilendirici broşürler ve tarama sürecini anlatan materyallerle uygulamalı anlatım yapıldı.

Toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten yetkililer, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajını yineleyerek vatandaşları düzenli tarama yaptırmaya davet etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
500

Tek kağıtla 60 milyon kazandılar

Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor

Emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar

Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Fatih Altaylı, otel odasında basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...

Otelde basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın

Son gülüşleri olabilir! Çocukları katleden iki ismi böyle ifşa ettiler