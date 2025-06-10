Kolombiya'daki Senatör Uribe'nin Sağlık Durumu Kritik

Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Yetkililer, başkent Bogota'daki özel bir hastanede ameliyat edilen Uribe'nin durumunun "kritik" olduğunu ve tedavilere oldukça az yanıt verdiğini bildirdi.

Hastanede görevli Dr. Adolfo Linas Volpe, yerel basına yaptığı açıklamada, Uribe'nin sağlık durumunun "son derece" ciddi olduğunu vurguladı.

Uribe'nin eşi Maria Claudia Tarazona ise bir "mucizeye" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ulusal Başsavcı Luz Adriana Camargo da düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı azmettirenlerin kimler olduğunu tespit etmek için kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Ulusal Polis, istihbarat ve yaklaşık 180 savcılık müfettişinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü kaydeden Camargo, "Tutuklanan bu gencin sadece bir tetikçi olduğunun tamamen farkındayız. Tüm imkanlarımızla titiz, şeffaf ve ciddi bir soruşturma yürütüyoruz." dedi.

Uribe'nin ailesinden Kolombiya'daki güvenlik birimine suç duyurusu

Senatör Uribe'nin ailesi, olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ulusal Koruma Birimi (UNP) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ailenin avukatı Victor Mosquera, hastanenin önünde yaptığı açıklamada, "2025'ten bu yana güvenlik önlemlerinin arttırılması için 23'ten fazla başvuruda bulundu. Son talebi 5 Haziran'da ilettik. Başvurularımız karşılık bulmadı." ifadesini kullandı.

Hastane civarında ve önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Uribe'nin iyileşmesi için mum yakarak dua ederken, bir yandan ise yürüyüşler yaparak adalet çağrısında bulundu.

Senatör Miguel Uribe Turbay'a yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.