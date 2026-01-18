Haberler

Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 30 kişi öldü

Kolombiya'nın Guaviare bölgesinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişi yaşamını yitirdi. Olaylar kontrol altına alınmaya çalışılırken, çatışmanın geçmişten gelen toprak hakimiyeti rekabeti nedeniyle çıktığı bildiriliyor.

Kolombiya'nın doğusunda faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı La Paz ile La Libertad köylerini birbirine bağlayan yolda iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Yerel yetkililer, iki taraftan şu ana kadar 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çatışmaların yer yer devam ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda botlu ve kamuflajlı çok sayıda cesedin yola savrulmuş olduğu görülüyor.

Guaviare Valisi Yeison Rojas, olayların kontrol altına alınması için Savunma Bakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini duyurdu.

Yerel basın, çatışmanın eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'ın (EMC) elebaşı Ivan Mordisco'ya bağlı birliklerle "Calarca muhalifleri" olarak bilinen silahlı grup arasında çıktığını bildirdi.

Çatışmaların, toprak hakimiyeti ve yasa dışı ekonomilerin geçiş güzergahlarının kontrolü nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
