Kolombiya'da Senatör Miguel Uribe Turbay Hayatını Kaybetti

Kolombiya'nın cumhurbaşkanlığı adayları arasında yer alan Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran'daki silahlı saldırı sonrası yoğun bakımda geçirdiği sürecin ardından yaşamını yitirdi. 39 yaşındaki Uribe'nin eşi ölümünü doğruladı.

Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

39 yaşındaki Uribe Turbay'ın ölümünü eşi Maria Claudia Tarazona doğruladı.

Turbay, yoğun bakımda geçirdiği 2 ayı aşkın sürenin ardından yaşamını yitirdi.

Senatör Turbay'a yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalanmıştı.

