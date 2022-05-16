Kolombiya'da &quot;Kanlı Ay Tutulması&quot; - Haberler

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Kolombiya'da "Kanlı Ay Tutulması"

AA - Juan Sebastian Arias Rodriguez - Güncel
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Yüzlerce Kolombiyalı, Kanlı Ay Tutulması'nı en iyi şekilde gözlemleyebilmek için Cali kentinin San Antonio tepesinde bir araya geldi.

Yüzlerce Kolombiyalı, Kanlı Ay Tutulması'nı en iyi şekilde gözlemleyebilmek için Cali kentinin San Antonio tepesinde bir araya geldi. Kimi, cep telefonlarıyla ayın kanlanmasını çekmeye çalışırken kimi de, teleskop kullanarak ay tutulmasını daha yakından görme fırsatını yakaladı.

AA / Juan Sebastian Arias Rodriguez - Güncel

kanlı ay tutulması, Güncel, Haberler

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