Kolombiya'da Askeri Üsse Saldırı: 7 Ölü

Güncelleme:
Kolombiya'nın Aguachica kentindeki bir askeri üsse düzenlenen gerilla saldırısında 7 asker yaşamını yitirirken, 30 asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Petro, olayların önlenmesi için gelişmiş insansız hava aracı önleme sistemlerinin temin edilmesi talimatını verdi.

BOGOTA, 20 Aralık (Xinhua) -- Kolombiya'nın kuzeydoğusunda yer alan Aguachica kentindeki bir askeri üsse perşembe günü bir gerilla grubu tarafından düzenlenen saldırıda en az 7 Kolombiyalı asker hayatını kaybederken, 30 asker de yaralandı.

Kolombiya ordusundan cuma günü yapılan açıklamada söz konusu "terör eyleminde" Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun patlayıcılarla donatılmış insansız hava araçları (İHA) kullanılarak insan hakları ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiği ve sivil halkı büyük bir risk altına soktuğu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu olay, gelişmiş İHA önleme sistemlerinin bulunmaması nedeniyle meydana gelmiştir." Pedro, yasadışı silahlı grupların bu tür saldırılarını engellemek için bu sistemlerin derhal satın alınması talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Francisco Cubides de Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun terörist faaliyetlerine karşı koymak için istihbarat ve operasyonel eylemlerin güçlendirileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
