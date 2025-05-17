Kolombiya'da Dron Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı

Kolombiya'da Dron Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı
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Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde düzenlenen dron saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ciddi. Saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesinde düzenlenen dron saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

El Tarra ve Tibu kasabalarında silahlı gruplar tarafından dron saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Catatumbo bölgesi, uzun süredir Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 60 bin kişinin Catatumbo bölgesini terk etmek zorunda kaldığı yerel basına yansımıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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