Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor - Haberler

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Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor

Kolombiya'nın orta batısında, And bölgesinde yer alan Tolima'da çiftçiler tüm zorluklara karşı pamuk üretimine devam ediyor.

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Kolombiya'nın orta batısında, And bölgesinde yer alan Tolima'da çiftçiler tüm zorluklara karşı pamuk üretimine devam ediyor.

1980'lere kadar Kolombiya'daki pamuk üretimi ülkedeki ana istihdam kaynaklarından biriydi. Ancak, serbest ticaret anlaşmaları ve yetiştiricilere destek verilmemesi nedeniyle pamuk neredeyse yok olma noktasına kadar gerilemeye başladı.

Ancak Tolimalı yetiştiriciler hala bir gün pazarın yıllar önce olduğu gibi önemli hale geleceği umuduyla çalışıyor.

AA / Yair Suarez - Güncel

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