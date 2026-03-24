Kolombiya'da düşen askeri personel taşıyan nakliye uçağındaki 8 kişi öldü, 73 kişi yaralandı

Kolombiya'nın güneyinde bir askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, uçak kazasında şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını ve 15 yaralının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Nakliye uçağında toplam 125 kişinin bulunduğunu belirten Molina Acosta, bunlardan 112'sinin asker, 2'sinin polis ve 11'inin mürettebat olduğunu kaydetti.

Molina Acosta, savcılığın kazaya ilişkin soruşturma başlattığını vurgulayarak, "Uçakta 100'den fazla kişi olduğunu biliyorduk. Sabah saatlerinden bu yana süren kurtarma çalışmalarının ardından 8 can kaybı, 73 yaralı ve durumu kritik 15 kişi olduğu tespit edildi. Kazanın nedenini henüz bilmiyoruz, bildiğimiz tek şey uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra düştüğüdür." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, dün Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğramıştı. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği yer almıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı

Trump'ın sözleri havada kaldı! Son zamanların en ağır saldırısı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza

Kesilen cezayı öğrenince olduğu yere çöktü! Miktar öyle böyle değil
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmişken Trump sürpriz bir yerde ortaya çıktı

Herkes Orta Doğu savaşını konuşurken o sürpriz bir yerde ortaya çıktı
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler

Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler