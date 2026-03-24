Kolombiya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: En Az 66 Ölü

BOGOTA, 24 Mart (Xinhua) -- Kolombiya'nın güneybatısındaki Putumayo eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında 66 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya ordusunun açıkladığı son verilere göre pazartesi günü düşen askeri nakliye uçağında bulunan 128 kişiden 57'si yaralı halde, 1'i de yara almadan kurtarıldı. 4 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, düşen C-130 Hercules tipi nakliye uçağında 114 yolcu ve 11 mürettebatın bulunduğunu belirtilmişti.

Kolombiya Hava Kuvvetleri Komutanı Carlos Silva, kazanın nedenini belirlemeye yönelik soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

