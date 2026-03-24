Kolombiya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: En Az 66 Ölü

Güncelleme:
Kolombiya'nın Putumayo eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında 66 kişi hayatını kaybetti. 128 kişinin bulunduğu uçaktan 57'si yaralı olarak kurtulurken, 1 kişi yara almadan kurtuldu ve 4 kişi için henüz ulaşılamadı.

BOGOTA, 24 Mart (Xinhua) -- Kolombiya'nın güneybatısındaki Putumayo eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında 66 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya ordusunun açıkladığı son verilere göre pazartesi günü düşen askeri nakliye uçağında bulunan 128 kişiden 57'si yaralı halde, 1'i de yara almadan kurtarıldı. 4 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, düşen C-130 Hercules tipi nakliye uçağında 114 yolcu ve 11 mürettebatın bulunduğunu belirtilmişti.

Kolombiya Hava Kuvvetleri Komutanı Carlos Silva, kazanın nedenini belirlemeye yönelik soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!

Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!
Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu

Ağzından çıkan kelime olay oldu
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler

Geceye damga vuran kare! Canlı yayında krize girdiler
ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka 'evde kalın' uyarısı yapıldı

ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka "evde kalın" uyarısı