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Kolombiya'da uçuruma yuvarlanan askeri araçtaki 9 asker öldü

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Kolombiya'da askeri bir aracın 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. Ordu Komutanı Santamaria destek ve yardımlarından dolayı sivil savunmaya teşekkür ederken Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kolombiya'nın Narino bölgesinde askeri bir aracın 100 metrelik uçuruma düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. Ordu Komutanı ve Cumhurbaşkanı kaza nedeniyle taziye dileklerini iletti ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

100 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Narino yönetim bölgesine bağlı Barbacoas kasabasındaki La Columpia bölgesinde askeri araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 9 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı.

ORDU KOMUTANI SİVİL SAVUNMAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Ordu Komutanı General Luis Emilio Cardozo Santamaria yaptığı açıklamada, destek ve yardımlarından dolayı sivil savunmaya teşekkür ederek, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ASKERLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Petro, "Anavatanın ve Kolombiya halkının evlatları bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Çok üzücü bir kaza. Tüm ailelere başsağlığı diliyorum. Bir Cumhurbaşkanına, bir kuruma ve bir devlete evlatlarınızı emanet ediyorsanız, biz de onların sağlıklı şekilde evlerine dönmeleri için daha fazla çaba harcamalıyız. Yaşanan kaza için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da uçuruma yuvarlanan askeri araçtaki 9 asker öldü
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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