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Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarına İtiraz

Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarına İtiraz
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı bağımsız aday Abelardo de la Espriella önde. İktidar ittifakı sonuçların güvenilir olmadığını savunuyor.

BOGOTA, 22 Haziran (Xinhua) -- Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, aşırı sağcı Vatan Savunucuları Hareketi'nin desteklediği bağımsız aday Abelardo de la Espriella önde tamamladı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve iktidardaki Tarihsel Pakt İttifakı'nın adayı Ivan Cepeda ise açıklanan bu ilk sonuçların güvenilir olmadığını savundu.

Pazar gecesi açıklanan ön sonuçlara göre, oyların yüzde 99,97'si sayıldı. de la Espriella yüzde 49,66 oranında oy alırken, iktidardaki solcu Tarihsel Pakt İttifakı'nın adayı Ivan Cepeda ise yüzde 48,70'te kaldı. İki aday arasındaki oy farkının yaklaşık 250.000 olduğu bildirildi.

Petro pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, henüz hiçbir adayın cumhurbaşkanı ilan edilemeyeceğini belirtti. Seçim sürecinde birtakım usulsüzlükler yapıldığını iddia eden Petro, yargı makamlarının vereceği karara uyacağını belirterek vatandaşlara sükunet çağrısında bulundu.

Ön sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Cepeda ise, açıklanan rakamların resmi veya bağlayıcı olmadığını savunarak, "Açıklanan ilk sonuçları kabul etmekle birlikte, on binlerce avukattan oluşan müşahit ekibimiz, ülke genelindeki 33.000 sandığın sonuçlarına itiraz etmek için harekete geçmiş bulunuyor. Her bir sandık incelemeye tabi tutulmalıdır" dedi.

Cepeda, seçim izleme ekibine sandıkların, tutanakların ve sonuçların her birinin yeniden gözden geçirilmesini yakından izleme çağrısında bulundu.

De la Espriella ise pazar günü zaferini ilan etti. Yerel basında yer alan haberlere göre, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin de aralarında bulunduğu bazı Latin Amerikalı sağcı liderler, de la Espriella'ya kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua
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