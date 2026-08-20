Haberler

Kolombiya'da Altın Madeninde Toprak Kayması: 13 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesinde açık ocak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaralılar hastanelere sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino yönetim bölgesinde bulunan açık ocak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Narino Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi (UNGRD) Direktörü Gabriel Ocana, basına yaptığı açıklamada, Narino'nun Policarpa kasabasına bağlı ücra bir bölge olan Puerto Rico köyünde açık ocak altın madeninde toprak kayması olduğunu ifade etti.

Ocana, ağır iş makinelerinin desteğiyle gece boyunca aralıksız çalışma yürüttüklerini belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını dile getiren Ocana, 13 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Ocana, yaralıların tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim

Romelu Lukaku ''Geri döneceğim'' diyerek duyurdu
Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı