Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar - Haberler

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Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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2002-2008'de Kolombiya ordusu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında meydana gelen çatışmalar sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü öne sürülen sivillerin aileleri ile Kolombiyalı yetkililer yüzleşti.

2002-2008'de Kolombiya ordusu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında meydana gelen çatışmalar sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü öne sürülen sivillerin aileleri ile Kolombiyalı yetkililer yüzleşti. 2008'e kadar işlenen cinayetlere ilişkin Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesi tarafından soruşturma yürütülüyor. 2002 ile 2008 yılları arasında 6.402 sivilin bu çatışmalarda öldürüldüğü iddia ediliyor.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Kolombiya, Güncel, Haberler

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