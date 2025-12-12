Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD Başkanı Trump'ı resmi olarak ülkeye davet etti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ı resmen ülkeye davet ettiklerini ve uyuşturucuya karşı yürüttükleri mücadelenin gerçek boyutunu kendi gözleriyle görmesini istediklerini söyledi.

Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bakanlar kurulu toplantısı sonrası konuşan Petro, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerini değerlendirdi.

Petro, Trump'ın etrafındakiler tarafından "yanlış" bilgilendirildiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

" Kolombiya'ya gelip kokain laboratuvarlarının ne olduğunu ve nasıl imha edildiğini görmesi için kendisini (Trump) resmen davet ettik. Günde 17 laboratuvar, yani her 40 dakikada bir tanesi yok ediliyor. Onun 'kokain fabrikası' dediği yerler aslında bina bile değil, sadece çubuk ve direklerden oluşan basit yapılar."

ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'daki uyuşturucu laboratuvarlarını "bombalamakla" tehdit etmesine değinen Petro, bunun para israfından başka bir şeye yaramayacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Eğer bu yapılara füze atarlarsa, bu ABD için bir para israfı olur çünkü biz kara operasyonlarıyla 18 bin tanesini imha ettik. Görece basit yapılardır sadece çubuk ve bezden ibaretler fakat içlerindeki malzemeler değerli. Ayrıca bu operasyonların etkinliğini de büyük ölçüde artırdık. Bu nedenle Trump, bunları doğrudan ve yerinde görmesi için Kolombiya'ya davet edildi." ifadelerini kullandı.

Petro, dünkü açıklamada, Trump'ın kendisini kastederek, "akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacak" sözlerine yanıt vermişti.

Hükümeti döneminde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik "büyük" operasyonlara imza attıklarını dile getiren Petro, "Trump, Kolombiya hakkında tamamen yanlış bilgilere sahip. Bu üzücü, çünkü kokain kaçakçılığı konusunda en fazla deneyime sahip ülkeyi ne yazık ki göz ardı ediyor. Görünen o ki, kendisiyle konuşanlar onu bütünüyle yanıltıyor." diye konuşmuştu.

Trump, Kolombiya'yı da hedef almıştı

Trump daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimin tırmanmasıyla birlikte Petro'nun "sıradaki hedef olacağını" söylemişti.

Ulusal basına göre, Petro'yu defalarca eleştiren ve onu "yasa dışı uyuşturucu satıcısı" olarak nitelendiren Trump, dünkü açıklamasında söylemini daha da sertleştirerek, Kolombiya liderinin "akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacağını" ifade etmiş ve Kolombiya'yı, kokaini doğrudan ABD'ye gönderen "kokain fabrikaları" işletmekle suçlamıştı.