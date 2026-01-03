Venezuela'nın Başkenti Karakas'ta Patlamalar...Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Şu An Karakas Bombalanıyor. Aos ve BM Derhal Toplanmalı

(ANKARA) - Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Şu an Karakas bombalanıyor. Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum, Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve BM derhal toplanmalı" dedi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir askeri üssün yakınlarında en az yedi patlama sesi duyulduğu ve alçak irtifada uçan bir hava aracının görüldüğü bildirildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda "Şu an Karakas bombalanıyor. Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum, Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı.