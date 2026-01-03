Haberler

Venezuela'nın Başkenti Karakas'ta Patlamalar...Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Şu An Karakas Bombalanıyor. Aos ve BM Derhal Toplanmalı

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karakas'ta meydana gelen patlamaların ardından dünya genelinde bir çağrıda bulunarak, Venezuela'ya yönelik saldırılara dikkat çekti ve OAS ile BM'nin acil toplanmasını istedi.

(ANKARA) - Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Şu an Karakas bombalanıyor. Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum, Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve BM derhal toplanmalı" dedi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir askeri üssün yakınlarında en az yedi patlama sesi duyulduğu ve alçak irtifada uçan bir hava aracının görüldüğü bildirildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda "Şu an Karakas bombalanıyor. Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum, Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
