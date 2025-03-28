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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Ukrayna'ya Barış Çağrısı

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Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna'nın sömürge olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Rusya ile barış yapması gerektiğini vurguladı. Petro, tarihi olaylara atıfta bulunarak barışın önemini dile getirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna'nın sömürge konumuna düşmeden Rusya ile barış yapması gerektiğini belirtti.

Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uyarılarda bulundu.

Ukrayna'nın sömürgeleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunan Petro, "Dünyanın sömürgeler olarak bölünmesi, Birinci Dünya Savaşı'na yol açtı. Eğer Ukrayna, sömürge haline gelmeden Rusya ile bir barış anlaşmasına varmaya karar verirse insanlığa öncülük edebilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, 3 Mart'taki paylaşımında da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi eleştirmiş, "Zelenskiy, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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