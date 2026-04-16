Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İtalya Başbakanı Meloni'nin İsrail kararına destek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almasını memnuniyetle karşıladı ve Avrupa'nın bu kararı örnek alması gerektiğini ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını açıklayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kararını memnuniyetle karşıladı.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenme işlemini askıya alan Meloni'yi tebrik etti.

Meloni'nin kararının Avrupa Birliği'ne (AB) örnek olması gerektiğini ifade eden Petro, şunları kaydetti:

"İtalya Başbakanı, İsrail ile yapılan anlaşmaları askıya alma kararı aldı. Bu kararını alkışlıyorum ve Orta Doğu'daki saldırganlığın gücünü kırmak için tüm Avrupa ile Latin Amerika tarafından takip edilmesi gerektiğini öneriyorum. Barışa yol açan şey medeniyetler arası diyalogdur, medeniyetlere karşı fırlatılan füzeler ise sadece insanlığın sonunu getirir."

İtalya Başbakanı Meloni, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, 14 Nisan'da İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi

Provokatörler Telegram'da örgütlenmiş! Hepsinin kimliği tespit edildi
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş

Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi

Provokatörler Telegram'da örgütlenmiş! Hepsinin kimliği tespit edildi
Şırnak'ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti

İlkokul inşaatında ölçüm yapan genç mühendisin ölümü kahretti
Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a sunulan 5 bin 200 liralık biletler için savunma

Tepki sonrası savunma yaptılar: 99 kişi çalıştırıyoruz, maaş ödenecek