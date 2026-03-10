Haberler

Kolombiya lideri Petro, Trump'ın kendisini davet etmediği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ni eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Trump'ın düzenlediği Amerikan Kalkanı Zirvesi'nde Kolombiya'nın davet edilmemesine sert tepki gösterdi. Petro, ülkesinin kokainle mücadeledeki önemine dikkat çekerek dışlanmanın haksız olduğunu vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin düzenlediği ve ülkesinin davet edilmediği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne tepki gösterdi.

Petro, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Komisyonu toplantısında konuştu.

Trump'ın 7 Mart'ta Florida'da düzenlediği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne Kolombiya'nın davet edilmemesine tepki gösteren Petro, "Kolombiya dışlanarak ittifak toplantıları yapılıyor, oysa kokainle mücadele söz konusu olduğunda Kolombiya'nın tecrübesi tartışılmazdır." ifadelerini kullandı.

Petro, uyuşturucuyla mücadelede Kolombiya'nın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Miami'ye davet edilmedik, siyasi koalisyonlar kurulmasına itiraz etmiyorum ama buna göre, kokainle mücadelede deneyimsiz, küçük ve zayıf 17 ülkeyle Güney Kalkanı oluşturulamaz. Onlar (uyuşturucu kartelleri) delip geçerler. 3 bin 300 ton kokain ele geçirdik, bu, tarihte hiçbir ülkenin daha önce yapmadığı bir şey. Bu operasyonların büyük bir kısmını kendi istihbaratımızla gerçekleştirdik. Biriktirdiğimiz deneyim sayesinde kokainle mücadelede daha güçlü bir kalkan kapasitesine sahibiz."

Donald Trump, 7 Mart'ta Latin Amerika ülkelerinin liderleriyle bir araya geldiği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne Kolombiya, Brezilya, Venezuela ve Meksika'yı davet etmemişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
