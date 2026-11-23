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Kolombiya, ülke içindeki cezaevlerinde telekomünikasyon sinyallerini engelleme konusundaki yasal yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasıyla Starlink Kolombiya hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve resmi suçlama yöneltildiğini bildirdi.

Kolombiya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülke içindeki cezaevlerinde telekomünikasyon sinyallerini engelleme konusundaki yasal yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasıyla Starlink Kolombiya hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve Starlink'e resmi suçlama yöneltildiği bildirildi.

Söz konusu adım, Bogota'nın güneyindeki La Picota Cezaevi'nde kasım başında düzenlenen operasyonun ardından geldi. Operasyonda, 3 bin 754 SIM kart, 582 cep telefonu, 38 modem ve 6 Starlink uydu anteni ile diğer elektronik cihazların da bulunduğu çok sayıda iletişim ekipmanına el konulmuştu.

Bunun ardından, ülke çapındaki diğer cezaevlerinde de denetimler gerçekleştirilmiş ve dört cezaevinde daha aktif Starlink Wi-Fi ağlarının bulunduğu doğrulanmıştı.

Kaynak: AA