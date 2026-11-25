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BOGOTA, 25 Kasım (Xinhua) -- Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde salı günü zırhlı para nakil aracını soyma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bir süpermarkete girerek yaklaşık 30 kişiyi rehin alan silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda rehinelerin tamamı kurtarılırken, silahlı kişilerden biri vurularak etkisiz hale getirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella çarşamba günü erken saatlerde basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilere teslim olmaları ve rehineleri serbest bırakmaları için fırsat verildiğini ancak bu teklifi reddettiklerini söyledi.

Salı akşamı Cartagena'ya giden de la Espriella, üst düzey askeri ve polis yetkilileriyle durumu değerlendirdikten sonra kurtarma operasyonuna onay verdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua