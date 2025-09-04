Kolombiya, BM Güvenlik Konseyi'ne Geçici Üye Olacak ve Filistin İçin Barış Gücü Önerisinde Bulunacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin 2026'da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak katılacağını ve bu platformda Filistin'de barışın sağlanması amacıyla bir barış gücü gönderilmesini önereceğini söyledi.

Petro, başkent Bogota'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Filistin halkının maruz kaldığı soykırım karşısında insanlığın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde barış girişimlerini sürekli engellediğini hatırlatan Petro,"Bu öneriyi, Bolivar'ın ülkesi Kolombiya olarak BM Genel Kurulu'na taşıyacağız. Filistin'deki soykırımın sona erdirilmesi için barış gücüne ihtiyaç var. Kolombiya'nın da bu güce katılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının küresel barışı tehdit ettiğini savunan Petro, "Gazze'ye düşen bombalar, Bogota, Karakas, Quito ve Buenos Aires'e de düşebilir." dedi.

Kolombiya, Haziran 2025'te BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, Latin Amerika ve Karayipler grubunu temsilen BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine seçilmişti.

Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe gösteren Kolombiya, 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.