Haberler

Köln'de Maarif Europe Açık Kapı Günü Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Köln kentinde Maarif Europe tarafından düzenlenen açık kapı günü etkinliği, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin tanıtıldığı bir platform haline geldi. Etkinlikte sergiler ve müzik dinletisi yer aldı.

Almanya'nın Köln kentinde açık kapı günü düzenleyen Maarif Europe, yürüttüğü eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin tanıtımını yaptı.

Göç hikayeleri sergisi, kültür, sanat, eğitim ve danışmanlık atölyelerinin yer aldığı etkinlikte, klasik enstrümantal müzik dinletisi sunuldu.

Maarif Europe Temsilcisi Selman Dilek, Kurumun, okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüğünü, çift dilli eğitim, okuma grupları, müzik ve sanat etkinlikleri, çocuk ve aile danışmanlık hizmetlerine yönelik destek programlarıyla topluma katkı sağladığını belirtti.

Dilek, "Çok dilli ve çok kültürlü topluma uyum sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Açık kapı günümüz, sunduğumuz hizmetleri tanıtmanın yanı sıra içinde bulunduğumuz topluma nasıl daha fazla destek olabileceğimizi konuşmak için de bir fırsat." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Maarif Europe'un, bilginin, kültürün ve değerlere dayalı eğitimin buluştuğu önemli bir kurum olduğunu belirterek, "İnsanı merkeze alan bu anlayış, akademik başarı ile toplumsal sorumluluğu bir araya getiriyor. Eğitimde işbirliği ve karşılıklı anlayışın gelişmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah da "Gönlümüz insana açık, kapımız da açık. İyi insan olabilmeyi ve bu iyiliği çoğaltabilmeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

Cerrah, eğitimin medeniyetin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Bir insan yetiştirmek, bütün insanlığı kurtarmaktır. Dünyayı iyilik kurtaracak." dedi.

Etkinlik, katılımcıların eğitim alanlarını gezmesi, Kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi almasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.