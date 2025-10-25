Köln'de Maarif Europe Açık Kapı Günü Düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde açık kapı günü düzenleyen Maarif Europe, yürüttüğü eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin tanıtımını yaptı.

Göç hikayeleri sergisi, kültür, sanat, eğitim ve danışmanlık atölyelerinin yer aldığı etkinlikte, klasik enstrümantal müzik dinletisi sunuldu.

Maarif Europe Temsilcisi Selman Dilek, Kurumun, okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüğünü, çift dilli eğitim, okuma grupları, müzik ve sanat etkinlikleri, çocuk ve aile danışmanlık hizmetlerine yönelik destek programlarıyla topluma katkı sağladığını belirtti.

Dilek, "Çok dilli ve çok kültürlü topluma uyum sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Açık kapı günümüz, sunduğumuz hizmetleri tanıtmanın yanı sıra içinde bulunduğumuz topluma nasıl daha fazla destek olabileceğimizi konuşmak için de bir fırsat." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Maarif Europe'un, bilginin, kültürün ve değerlere dayalı eğitimin buluştuğu önemli bir kurum olduğunu belirterek, "İnsanı merkeze alan bu anlayış, akademik başarı ile toplumsal sorumluluğu bir araya getiriyor. Eğitimde işbirliği ve karşılıklı anlayışın gelişmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah da "Gönlümüz insana açık, kapımız da açık. İyi insan olabilmeyi ve bu iyiliği çoğaltabilmeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

Cerrah, eğitimin medeniyetin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Bir insan yetiştirmek, bütün insanlığı kurtarmaktır. Dünyayı iyilik kurtaracak." dedi.

Etkinlik, katılımcıların eğitim alanlarını gezmesi, Kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi almasıyla sona erdi.