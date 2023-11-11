Kod Adı Kırlangıç 1. Bölüm: Drone Yarışı

TRT 1'de yayınlanacak olan Kod Adı Kırlangıç dizisinin 1. bölümünde, Yiğit Efe'nin kendi tasarladığı dron ile katıldığı yarışta ikinci olması ve Zeynep ile tanışması anlatılıyor. Şirket adlı gizemli yapı, Yiğit Efe'nin projesini çalmak için Selim'e görev verir. Ancak çocuklar, Şirket'in planını engellemek için bir araya gelirler.

"Kod Adı Kırlangıç"ın 12 Kasım Pazar günü saat 17: 45'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 1. Bölüm konusu şöyle:

Drone yarışmasına kendi tasarlayıp ürettiği dronu ile katılan Yiğit Efe, yarışı ikinci olarak tamamlar. Aynı yarışmada üçüncü olan Zeynep ile Yiğit Efe'nin yolları ilk kez burada kesişir.

Şirket adlı gizemli bir yapının çalışanlarından olan Aspar ve Selim ise birbirine tamamen zıt karakterdedir. Aspar, yarışa müdahale eder ve Yiğit Efe'nin birinci olmasını engeller.

Selim ise Şirket'in gerçek planının henüz farkında değildir. Yarıştan hemen sonra Şirket Selim'e yeni bir görev verir ve Yiğit Efe'nin projesini çalıp kendilerini getirmesini ister.

Selim bu görevi içine sindiremese de, Yiğit Efelerin apartmanına taşınır. Öte yandan Zeynep ve ailesi de mahalleye taşınmıştır. Zeynep Yiğit Efe ile çok anlaşamasa da, mahalledeki çocuklarla kısa sürede kaynaşır.

Şirket gizli projeyi ele geçirebilecek mi? Aspar'ın kötülüklerine rağmen, çocuklar grup olmayı başarabilecekler mi?