Kocasını kıskançlık tartışmasında öldürdü' iddiası

27 Mart günü saat 02.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda Barış Selahattin Ener ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Emel Ener, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini sırtından bıçakladı. Barış Selahattin Ener hayatını kaybederken, Emel Ener gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, eşinin kendisine saldırdığı için bıçakladığını söyleyen Emel Ener, tutuklandı.

Emel Ener'in daha önce İstanbul'da bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalıştığı, Barış Selahattin Ener ile tanışıp evlendikleri, 6 ay önce de Denizli'ye yerleştikleri ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

'KISKANÇLIK' İDDİASI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, aile yakınlarının ifadelerine başvurdu. Bu ifadelerden yola çıkan polis, Barış Selahattin Ener'in eski eşi ile sürekli görüştüğünü, Emel Ener'in de bu durumdan rahatsız olduğunu belirledi. Olay gecesi de alkol alan çiftin, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiği iddia edildi.