Kocasinan'da Yol Yapım Seferberliği Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mevsim itibarıyla ilçenin dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, daha geniş, güvenli ve konforlu yollarla şehrin alt ile üst yapısını geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Yapılan hizmetlerle ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle yenileme kapsamında, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi tüm çalışmaları tamamlayarak 'Yeni Kocasinan'ı hızla inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar açıyoruz. Bu çalışmaları yaparken 214 bin metrekare alan üzerine kurulu, Kayseri'de kamuya ait en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentimizden faydalanıyoruz. Teknolojik donanımıyla dünya standartlarında üretim yapan plentimiz, çevre dostu özelliği ve saatte 240 tonluk kapasitesiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli hizmet imkanı sunuyor."