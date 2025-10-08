Haberler

Kocasinan'da Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi

Kocasinan Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik 'Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi' düzenliyor. Eğitimler, öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesini ve güvenli hareket etmeyi amaçlıyor.

Kocasinan Belediyesinin Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimler, öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesini, doğru davranışları öğrenmesini ve olası acil durumlarda güvenli bir şekilde hareket edebilmelerini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı yalnızca yatırımlarıyla değil, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da örnek bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Eğitimlerin önemine dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi afetler konusunda bilinçlendirmek, onların hayatlarını korumanın en önemli adımlarından biridir. Bu nedenle, okullarımızda başlattığımız eğitimlerle öğrencilerimize deprem, yangın, sel gibi afetler karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyor, pratik bilgiler sunuyoruz. Eğitimlerimiz, teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp, uygulamalı tatbikatlarla pekiştiriliyor."

Öte yandan, eğitimlerin ilçedeki tüm okullarda planlı şekilde devam edeceği ve her öğrencinin afet farkındalığı kazanmasının sağlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
