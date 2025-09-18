Haberler

Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Projesi Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerini inceleyerek, sosyal dönüşüm için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Gecekonduların yıkımına devam edilerek bölgede çağdaş yaşam alanları oluşturulacağı vurgulandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Uğurevler Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşümle birlikte her mahallenin çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Uğurevler Mahallesi'ndeki çalışma ile sosyal dönüşümü ve değişimi harekete geçireceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dönüşüm alanı içindeki gecekonduların büyük bir kısmını yıktık. Geriye kalan gecekonduların da inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl yıkımını tamamlayarak, bu bölgedeki inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Bu etap bittikten sonra yeni bir etapla dönüşüme devam edeceğiz. Önemli olan başladığımız etap içindeki işlerimizin yolunda gitmesi, bölgenin ihtiyacı olan okulun yapılması, pazar yeri, aile sağlık merkezi ve parkların çözümüne başlanmış olmasıdır."

Çolakbayrakdar, tüm gayretlerinin ilçeyi daha da güzelleştirerek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı

Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.