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Kocasinan'da Yeni Su Kuyuları ile Tasarruf Hedefi

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Kocasinan Belediyesi, park ve yeşil alan sulamasında kullanılmak üzere sondajla yeni su kuyuları açtı. Başkan Çolakbayrakdar, bu adımla su tasarrufu ve doğal kaynakların korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Kocasinan Belediyesi, doğal kaynakların korunması ve kendi kendine yetebilen şehir modeli hedefi doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü sondaj çalışmalarıyla yeni su kuyuları oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen sondaj çalışmaları sayesinde park ve yeşil alanların sulamasında belediyenin kendi imkanlarıyla çıkardığı su kaynakları kullanılacak.

Bu adımla hem su tasarrufu sağlanması hem de doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünyada etkisini gösteren iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine karşı bugünden önlem almanın gelecek adına önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kaynakları en verimli şekilde kullanmaya gayret ettiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'da belediyeciliği sadece hizmet üretmek olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kendi kaynaklarını oluşturan, israfın önüne geçen ve geleceğe yatırım yapan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün yaptığımız su sondaj çalışmaları da bu vizyonun bir parçasıdır. Parklarımızı daha az maliyetle, daha verimli ve sürdürülebilir şekilde sulayarak hem ekonomimize hem de çevremize katkı sağlıyoruz. Kocasinan'ın yeşil alanlarını artırırken, doğal kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz."

Öte yandan, belediye ekiplerince Şeker Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Bekir Yıldız Bulvarı ve Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda başlatılan sondaj çalışmaları başarıyla tamamlandı. Söz konusu alanlardaki yeşil doku ve parkların sulama ihtiyacı yakın zamanda bu kuyulardan karşılanmaya başlanacak.

Kaynak: AA
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