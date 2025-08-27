Kocasinan Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik Çalışmaları Başlattı

Kocasinan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm okulların bahçelerini ve çevresini temizlemeye devam ediyor.

Ekipler, sadece okul bahçeleriyle sınırlı kalmayıp, cadde, sokak, kaldırımlar ile boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek okul güzergahlarını daha estetik ve sağlıklı hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bugüne kadar eğitim için tüm imkanları seferber ettiklerini, bundan sonra da desteklerini artırarak devam ettireceklerini belirtti.

2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Çolakbayrakdar, "En değerli hazinemiz olan çocuklarımıza daha sağlıklı, daha güvenli ve daha temiz bir ortam sunmak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.