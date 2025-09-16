Haberler

Koçani Yangınının 6. Ayında Kurbanlar Anıldı

Koçani Yangınının 6. Ayında Kurbanlar Anıldı
Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde toplanan vatandaşlar, Koçani'de 16 Mart'ta meydana gelen ve 62 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciasının 6. ayında kurbanları andı. Anma töreninde katılımcılar saygı duruşu yaparken, adalet arayışına dair mesajlar da verildi.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentinde 16 Mart'ta gece kulübünde çıkan, 62 kişinin hayatını kaybettiği yangının 6'ncı ayında kurbanlar başkent Üsküp'te anıldı.

"Sıradaki kim?" adlı oluşumun çağrısıyla, vatandaşlar ve kurban yakınları yangında hayatını kaybedenleri anmak için Üsküp'teki Makedonya Meydanında bir araya geldi.

Anma töreni, facianın meydana geldiği 16 Mart'ı anımsatmak için yerel saatle 20.16'da başladı.

Meydanda kurulan masada kurbanların ailelerine teslim edilmek üzere katılımcılar tarafından destek mesajları yazıldı.

Ardından katılımcılar 16 dakika saygı duruşunda bulundu.

Meydanda ayrıca "Koçani'de adaletsiz geçen 6 ay" yazılı pankart açıldı, bazı vatandaşlar ise "Facia değil, yolsuzluk öldürüyor" yazılı tişörtler giydi.

Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani kentinde bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına neden olmuştu.

Yangında 62 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
