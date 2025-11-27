Haberler

Kocaeli Yuvacık Barajı'nda Su Doluluk Oranı Yüzde 4

Kocaeli Yuvacık Barajı'nda Su Doluluk Oranı Yüzde 4
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4 seviyesine düşerek, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamakta zorlanmaya başladı. Geçen yıl bu dönemde doluluk oranı yüzde 30'dan fazlaydı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte bazı yerleşim alanları açığa çıktı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk oranı yüzde 4 seviyesinde ölçüldü.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 4 dolulukla 2 milyon 383 bin metreküp su bulunuyor. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda; geçen yıl bu aylarda doluluk yüzde 30 seviyesinde seyretti. Yağışların azlığı ve sıcak hava nedeniyle su seviyesindeki düşüş hızla sürerken, Sapanca Gölü'nden baraja su takviyesi yapılıyor. Su seviyesinin düşmesiyle bazı yerleşim alanları da ortaya çıktı. Barajı besleyen Kirazdere kolunda toprakla oluşan çatlaklar görüldü. Öte yandan ilin içme su ihtiyacını karşılayan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda yine İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 36 doluluk ile 8 milyon 258 metreküp su bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.