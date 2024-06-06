Kocaeli Valisi Seddar Yavuz İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde karşılanan Yavuz, daha sonra protokol üyeleriyle toplantı salonuna geçti.

Göç İdaresi Müdür Vekili Yunus Emre Ülker ve kurum personelinden çalışmalar hakkında bilgi alan Yavuz, Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Yavuz, yaptığı konuşmada, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret ederek, "İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdik. Gerek sınırda gerekse sınırlarımız içinde düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu noktada Göç İdaresi Müdürlüğümüz her türlü teknolojik imkanı kullanıyor. Bu çalışmaları yürüten emniyet, jandarma ve göç idaresi personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz'a, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ve İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri de eşlik etti.