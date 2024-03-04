Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik binasındaki toplantıda konuşan Yavuz, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gayretle çalıştıklarını, bu çalışmalar esnasında en büyük hedeflerinin huzurlu Kocaeli oluşturmak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak, bireysel hak ve özgürlüklerini sonuna kadar kullanmalarını temin etmek olduğunu belirtti.

Yılın ilk 2 ayında 29 terör operasyonunda 77 kişinin gözaltına alındığını, 14'ünün tutuklanıp 9'ununda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Yavuz, düzensiz göçmenlerle ilgili mücadelenin sürdüğünü, 2 ay içerisinde 862 düzensiz göçmeni sınır dışı ettiklerini anlattı.

Yavuz, iki aylık süreçte 1333 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini bildirerek, gözaltına alınan 1665 kişiden 133'ünün tutuklandığını, 47'sinin de adli kontrol şartıyla salıverildiğini, operasyonlarda 42 kilogram üzerinde eroin, 4 kilo 759 gram esrar, 6 kilo 830 gram skunk, 800 sentetik ecza, 15 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ile 3 bin 511 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

Suç şebekelerine karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Yavuz, "18 operasyon gerçekleştirmiş 108 kişi gözaltına alınmış, 20'si tutuklanmış ve 46'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelede 75 operasyon yaparak 115 kişiyi gözaltına aldık. Adli makamlar tarafından 7'si tutuklandı, 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kaçakçılık suç örgütü de bu kapsamda çökertilmiştir. Mahkemeler tarafından karar verilen ve hükümlü hale gelen aranan şahıslarla ilgili yine 869 kişiyi yakaladık." ifadelerini kullandı.

Yavuz, siber suçlarla ilgili gerçekleştirilen uygulamaların da çok yoğun şekilde devam ettiğine değinerek, bugüne kadar 1237 çalışma gerçekleştirildiği ve 78 terör iltisaklı kişiyle ilgili işlem yapıldığından bahsetti.

Trafik alanında yürütülen çalışmalara da değinen ve vatandaşların trafik kurallarına hassasiyetle uymasını isteyen Yavuz, halkın huzur ve güvenliği noktasında emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.