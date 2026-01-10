Kocaeli Valisi Aktaş, gazetecilerle buluştu

Haberler

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazeteci mesleğinin önemine değinen Aktaş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Aktaş, İzmit'te bir restoranda düzenlenen programda, gazeteciliğin, özveri isteyen bir meslek olduğunu söyledi.

Gazetecilerle empati yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Aktaş, sıcak olaylarda, ani müdahalelerde, iyi ve kötü zamanlarda beraber çalıştıklarını anlattı.

Aktaş, 2025 yılında kentte yaşanan olaylarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin katkılarından bahsederek, "Kamuoyuna duyurmak ifadesini iki kelimeyle söylüyoruz ama çok kıymetli bir ifade. İnsanlar günümüzün çağında bilgiye en hızlı şekilde erişmek istiyor. Bu bilgi ne kadar doğru olursa konunun devamında özellikle sorunlu konularda çözüm daha çabuk olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Tüm basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Aktaş, hayatını kaybeden gazetecilere de Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diledi.

Programa, ulusal çapta yayın yapan medya kuruluşlarının kentteki temsilcileri, yerel gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve muhabirleri katıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
