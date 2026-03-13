Haberler

Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihinin, 14 Mart 1827'de modern tıp okulu Tıbhane-i Amire'nin kurulmasına dayandığını belirtti.

Tıp Bayramı kutlamalarının ilk olarak 14 Mart 1919 yılında tıp öğrencileri tarafından İstanbul'da gerçekleştirildiğini anımsatan Aktaş, "?Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sunulan hizmetlerdir çünkü 'önce insan' anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin daha kaliteli ve daha etkin sağlık hizmeti alması büyük bir önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Aktaş, Türkiye'de sağlık alanındaki reformlarda, modern sağlık tesislerinin inşa edilmesinde, tıp eğitiminde kaydedilen ilerlemelerde ve vatandaşların aldığı sağlık hizmetlerinde önemli iyileşme sağlandığını vurgulayarak, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda bile özveriyle görev yapan, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.???????

Kaynak: AA / Osman Arslanoğlu
