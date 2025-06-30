Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajlarında Denetim Yapıldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajında denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmit Körfezi'ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı ile Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı, TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğünce yapılan uygunluk incelemelerinde tüm kriterleri başarıyla geçti.

Denetimlere TÜRÇEV Ulusal Mavi Bayrak Program Asistanı Melisa Demir, Türkiye Su Sporları Federasyonu (TSSF) Milli Takım Antrenörü ve Denetleme Kurulu Üyesi Birol Şenkul, TSSF Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Uyar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli katıldı.

Denetimlerde, deniz suyu analizleri, çevre yönetimi, güvenlik önlemleri ve çevre bilinçlendirme faaliyetleri gibi önemli kriterler değerlendirildi. Ayrıca, plajlarda engelli erişim imkanları, temizlik ve cankurtaran hizmetleri de incelendi.