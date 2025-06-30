Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajlarında Denetim Yapıldı

Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajlarında Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRÇEV tarafından Kocaeli'nin 9 mavi bayraklı plajında yapılan denetimlerde tüm kriterlerin başarıyla geçtiği açıklandı. Deniz suyu analizleri, çevre yönetimi ve güvenlik gibi unsurlar değerlendirildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajında denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmit Körfezi'ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı ile Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı, TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğünce yapılan uygunluk incelemelerinde tüm kriterleri başarıyla geçti.

Denetimlere TÜRÇEV Ulusal Mavi Bayrak Program Asistanı Melisa Demir, Türkiye Su Sporları Federasyonu (TSSF) Milli Takım Antrenörü ve Denetleme Kurulu Üyesi Birol Şenkul, TSSF Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Uyar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli katıldı.

Denetimlerde, deniz suyu analizleri, çevre yönetimi, güvenlik önlemleri ve çevre bilinçlendirme faaliyetleri gibi önemli kriterler değerlendirildi. Ayrıca, plajlarda engelli erişim imkanları, temizlik ve cankurtaran hizmetleri de incelendi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.