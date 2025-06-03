Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Kamusal Alana Dönüşüm: Millet Bahçesi Açıldı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Kamusal Alana Dönüşüm: Millet Bahçesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, eski askeri kışla arazisi kamusal alana dönüştürülerek millet bahçesi ve sosyal-kültürel kompleks olarak hizmete girdi. 640 dönümlük alandan 435 dönümü yeşil alan olarak düzenlendi, vatandaşların sosyal yaşam sürdürmesi için çeşitli imkanlar sunulacak.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önceden kışla olarak kullanılan arazi kamusal alana çevrilerek millet bahçesi, sosyal ve kültürel kompleks alanı oldu.

Sultan Orhan Mahallesi'nde kışla olarak kullanılan 640 dönüm büyüklüğündeki arazi, askeriyenin taşınmasının ardından konut yapımı planlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) devralınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamusal alana çevrildi.

Arazinin 435 dönümü millet bahçesi yapılarak yeşil alana dönüştürülürken, ilçede bulunan kamu ve hizmet binalarının da geri kalan 205 dönümlük arazi içerisinde yer alması planlanıyor.

Kent genelinde kamusal alanların artırılması amacıyla çalışmalar devam ederken, koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, kafeler ile vatandaşların sosyal yaşam sürdürmesi hedefleniyor.

"Kamusal mekan ihtiyacı arttı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, kamusal alanların genişletilmesinin en güzel örneğinin millet bahçeleri olduğunu söyledi.

Şehirlerin metropol seviyesine doğru ilerlemesi nedeniyle giderek kamusal mekan ihtiyacının arttığına işaret eden Büyükakın, "Özellikle pandemi sonrasında bu tarz alanlar çok yaygın halde görüldü. İnsanların 2 metre arayla masa ve sandalyelerini atarak oturdukları açık mekanlar kültürü oluştu." dedi.

Arazinin askeri kışla alanı olarak kullanımının ardından TOKİ tarafından konut yapımı için çalışmalar olduğuna değinen Büyükakın, "640 dönümlük kışla vardı. Kışla TOKİ'ye devredilmişti. Burada TOKİ konut üretecekti ama biz burayı TOKİ'den devralalım burası Gebze'ye kamusal mekan olarak kalsın diye düşünmüştük. Çok daha büyük başka bir mekanı TOKİ'ye devrettik. Bu alanı Gebzelilere kullanmak için de süreç başladı." diye konuştu.

Büyükakın, kamu ve hizmet alanlarının da araziye dahil edileceğini aktararak, "Çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar için inanılmaz bir imkan demek. Beraberinde engelli vatandaşlar da düşünüldüğünde başka bir kamusal mekan oluşuyor. Gerçekten Gebze'yi çok rahatlatacak. Uzun vadede burada ağaçlar büyüdüğünde şehrin tam orta yerinde koca ormanlık alan gibi duracak." ifadelerini kullandı.

Bu tarz alanların afet toplanma mekanları olarak da kullanılabileceğini belirten Büyükakın, bunun büyük kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de alanın, "Gebze'nin akciğerleri, üretim ve karar merkezi" olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fred'den paylaşım geldi: Ne yazık ki...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig devi, Trabzonspor'la yıldızlaşan Banza'yı transfer ediyor
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak

Gıda işletmeleri dikkat! O tarihten itibaren zorunlu olacak
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.