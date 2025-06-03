Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Kamusal Alana Dönüşüm: Millet Bahçesi Açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önceden kışla olarak kullanılan arazi kamusal alana çevrilerek millet bahçesi, sosyal ve kültürel kompleks alanı oldu.

Sultan Orhan Mahallesi'nde kışla olarak kullanılan 640 dönüm büyüklüğündeki arazi, askeriyenin taşınmasının ardından konut yapımı planlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) devralınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamusal alana çevrildi.

Arazinin 435 dönümü millet bahçesi yapılarak yeşil alana dönüştürülürken, ilçede bulunan kamu ve hizmet binalarının da geri kalan 205 dönümlük arazi içerisinde yer alması planlanıyor.

Kent genelinde kamusal alanların artırılması amacıyla çalışmalar devam ederken, koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, kafeler ile vatandaşların sosyal yaşam sürdürmesi hedefleniyor.

"Kamusal mekan ihtiyacı arttı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, kamusal alanların genişletilmesinin en güzel örneğinin millet bahçeleri olduğunu söyledi.

Şehirlerin metropol seviyesine doğru ilerlemesi nedeniyle giderek kamusal mekan ihtiyacının arttığına işaret eden Büyükakın, "Özellikle pandemi sonrasında bu tarz alanlar çok yaygın halde görüldü. İnsanların 2 metre arayla masa ve sandalyelerini atarak oturdukları açık mekanlar kültürü oluştu." dedi.

Arazinin askeri kışla alanı olarak kullanımının ardından TOKİ tarafından konut yapımı için çalışmalar olduğuna değinen Büyükakın, "640 dönümlük kışla vardı. Kışla TOKİ'ye devredilmişti. Burada TOKİ konut üretecekti ama biz burayı TOKİ'den devralalım burası Gebze'ye kamusal mekan olarak kalsın diye düşünmüştük. Çok daha büyük başka bir mekanı TOKİ'ye devrettik. Bu alanı Gebzelilere kullanmak için de süreç başladı." diye konuştu.

Büyükakın, kamu ve hizmet alanlarının da araziye dahil edileceğini aktararak, "Çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar için inanılmaz bir imkan demek. Beraberinde engelli vatandaşlar da düşünüldüğünde başka bir kamusal mekan oluşuyor. Gerçekten Gebze'yi çok rahatlatacak. Uzun vadede burada ağaçlar büyüdüğünde şehrin tam orta yerinde koca ormanlık alan gibi duracak." ifadelerini kullandı.

Bu tarz alanların afet toplanma mekanları olarak da kullanılabileceğini belirten Büyükakın, bunun büyük kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de alanın, "Gebze'nin akciğerleri, üretim ve karar merkezi" olacağını ifade etti.