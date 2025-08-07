Kocaeli'nde Bazı Plajlarda Denize Girme Yasağı Kaldırıldı
Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, Sarısu, Uzunkum, Tuzağzı, Dikili ve Babalı plajları için kaldırıldı. Cankurtaran hizmeti verilen alanlarda denize girilmesi gerektiği, yasaklı bölgelerden kaçınılması gerektiği belirtildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, bazı plajlar için kaldırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün ve yarın Sarısu, Uzunkum, Tuzağzı, Dikili ve Babalı plajları dışında bulunan alanların yüzmeye açıldığı kaydedildi.
Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmesi istenen açıklamada, yasaklanan bölgelerde denize girilmemesi gerektiği bildirdi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel