Kocaeli'nde Bazı Plajlarda Denize Girme Yasağı Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, Sarısu, Uzunkum, Tuzağzı, Dikili ve Babalı plajları için kaldırıldı. Cankurtaran hizmeti verilen alanlarda denize girilmesi gerektiği, yasaklı bölgelerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, bazı plajlar için kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün ve yarın Sarısu, Uzunkum, Tuzağzı, Dikili ve Babalı plajları dışında bulunan alanların yüzmeye açıldığı kaydedildi.

Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmesi istenen açıklamada, yasaklanan bölgelerde denize girilmemesi gerektiği bildirdi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.