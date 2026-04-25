Orman İşletme Şefleri ve Muhtarlar Tutuklandı

KOCAELİ merkezli 5 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında orman işletme şefleri ve muhtarların da bulunduğu 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kandıra ilçesinde Araman Orman İşletme Şefi Hüseyin Buğra Dege'nin, bölgede ağaç kesimi yapan bir müteahhitten işlem karşılığında para aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından inceleme genişletildi. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Orman Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Görevi kötüye kullanma' ile '3628 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında haksız mal edinme' suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince 21 Nisan'da Kocaeli merkezli Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

MEMURLAR DA VAR

Şüphelilerden orman işletme şefleri A.F., A.B. muhtarlar M.Y. ve E.Ç., orman muhafaza memurları M.Y. ve M.A.D., kesimciler T.H., Ş.Ş., Ö.Y., R.C., B.A.H. ve C.C., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan soruşturmanın başında gözaltına alınan ve tutuklanan orman işletme şeflerinden Hüseyin Buğra Dege'nin tutuklu halinin devam ettiği bildirildi.

