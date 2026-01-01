Kocaeli'de eğitime kar engeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlığın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre, kırsal kesimdeki kar yağışı ve buzlanma riskine karşı 2 Ocak Cuma taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören ilk ve ortaokul ile liselerde öğrencilere tatil edildiği bildirildi.