Kocaeli'de eğitime kar engeli

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlık, risk nedeniyle tatil kararı aldıklarını duyurdu.

Kaymakamlığın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre, kırsal kesimdeki kar yağışı ve buzlanma riskine karşı 2 Ocak Cuma taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören ilk ve ortaokul ile liselerde öğrencilere tatil edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
