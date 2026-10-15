Kocaeli İzmit'te minibüste 338 bin sentetik ecza bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otoyolda polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste yapılan aramada 338 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İzmit geçişinde şüphe üzerine takip edilen minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği eşliğinde minibüste yapılan aramalarda 338 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı