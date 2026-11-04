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Kocaeli İzmit'te hırsızlıktan 31 yıl 3 ay 20 gün cezası olan firari yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından hakkında toplam 31 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kocaeli'de hakkında 31 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 31 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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