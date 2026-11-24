Kocaeli İzmit'te bisikleti yere vuran araç sürücüsüne 180 bin TL para cezası kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden inen kadının 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletini alıp defalarca yere vurduğu olaya ilişkin araç sürücüsüne 180 bin TL para cezası kesildi. Sürücüye ceza, tartışma amacıyla otomobilinden indiği gerekçesiyle verildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 180 BİN TL CEZA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden inen kadının 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletini alıp, defalarca yere vurduğu olaya ilişkin, araç sürücüsüne tartışma amacıyla otomobilinden indiği gerekçesiyle 180 bin TL para cezası kesildi.
Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı